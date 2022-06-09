مرصد الأزهر: أكثر من 784 ألف مقال بالصحف الغربية شوهت صورة المسلمين

أعلن مرصد الأزهر أن هناك دراسة أعدها الباحثان «إريك بليش» و«موريتس فان دير فين» توصلت إلى وجود تجاوز ضد المسلمين في أكثر من 784 ألف مقال صحفي تم نشرهم على مدار 20 عامًا.

مرصد الأزهر

وأكد المرصد في بيان له أنه وفق الدراسة التي حللت 256 ألف مقال نشر في الولايات المتحدة، و528 ألف في بريطانيا وكندا وأستراليا بين عامي 1996 و2016، فإنه تم تشويه صورة المسلمين بشكل ممنهج مقارنة بغيرهم من الجماعات العرقية، ما ساهم في تأجيج مشاعر العداء ضدهم وأثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية في الدول الغربية، وربطت الدراسة بين التغطية السلبية والضرر الذي يلحق بالمسلمين، وظهور سياسات أضرت بهم.

وأوضح أن الباحثان يعتقدان أن الاعتراف بـالتغطية الإعلامية «السلبية الممنهجة» للمسلمين والإسلام ومن ثم معالجتها أمر ضروري لمكافحة ظاهرة «الإسلاموفوبيا».

مكافحة التطرف

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له مناقشة تأثير التغطية الإعلامية السلبية في وسائل الإعلام الغربية في تقرير بعنوان «المعالجة الإعلامية للأحداث الإرهابية وصناعة الخوف من الإسلام»، على ترسيخ صورة مغلوطة عن المسلمين في الأذهان، ودورها في زيادة حدة مظاهر العداء ضدهم.