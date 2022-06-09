محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع بني طالب والكلابات الغربية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية بني طالب والكلابات الغربية بمركز الفتح، ضمن مشروع الصرف الصحي لقرى الكلابات، من إجمالي 11 مشروعا في 11 قرية، تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار دعم الدولة المصرية لكافة المشروعات التي تخدم المواطنين بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بمحطة الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار الخاصة بالمشروع، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على نسب التنفيذ بالمحطة التي سيتم الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري 30 يونيو، والشبكات التي تبلغ أطوالها 9900 كم والتي قاربت على الانتهاء، ومتبق منها 950 مترا فقط، منها 350 مترا رئيسيا و600 متر فرعيات.

معدلات تنفيذ المشروع وجودة العمل

كما التقى محافظ أسيوط بالعاملين بالمشروع، وطالبهم بالتفاني في العمل وزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة معايير الجودة وتكثيف الجهود للانتهاء من المحطة من أجل دخولها التشغيل الفعلي، ليكون ذلك واقعا ملموسا لدى المواطن، مما يجسد إنجازات الدولة المصرية في قطاعات العمل العام من أجل رفع كفاءة وجودة المرافق العامة والخدمات للمواطنين.

كما التقى ببعض الأهالي الذين وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتوفير كافة الخدمات والمرافق بالقرى.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشاد اللواء عصام سعد بالمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقا للمواصفات الفنية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات ما يقرب من 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، منها 134 مشروعا في مجال الصرف الصحي بتكلفة 10 مليارات جنيه، لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، وتغيير واقع حياتهم نحو الأفضل، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

من جانبه، أوضح المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار تكليفات المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات، موجها شكره لمحافظ أسيوط على دعمه لكافة المشروعات، وحرصه على تذليل كافة العقبات في أسرع وقت للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة فعليا لمصلحة المواطنين، وهو الهدف الأساسي من مبادرة حياة كريمة.