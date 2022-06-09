القابضة للصناعات المعدنية: 238 مليون جنيه خسائر شركة الكوك في 2020

قال المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن وزير قطاع الأعمال العام لا يعارض ضخ الأموال في الشركات التي توجد جدوى من تطويرها، مضيفا: «لا أجامل لكن من الصعب ضخ استثمار في شركات لا تحقق مكاسب».

كل منتجات شركة الكوك لا تحقق ثمن البيع

وحول تصفية شركة الكوك قال السعداوي خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، إن خسارة العام الماضي بلغت 30 مليونا جنيه ووصلت إلى 238 مليون جنيه العام قبل الماضي، كل منتجات شركة الكوك لا تحقق ثمن البيع، باستثناء منتج أو اثنين، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لم تمنع أي مسئول بشركة الكوك من الحضور إلى البرلمان تلبية لدعوة النواب.

وتابع: «يوجد أمل في تطوير شركات قطاع الأعمال لتصبح رقما فاعلا في الاستثمار المصري، بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة، مع دراسات جدوى فعالة».

من جانبه، قال الدكتور السيد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة الكوك، إن الخلاف مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن تصفية الكوك يخص الآراء الفنية، متسائلا: «هل جرى اتباع معايير الدراسة حول شركة الكوك أم لا».

دراسة الاستشاري الألماني لم تكن مستوفية

وأضاف أن أي دراسة جدوى مفصلة للحكم على تطوير أي صناعة يحكمها دراسة سوق مستفيضة، ودراسة فنية خاصة بالمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع وسلع هذه الصناعة، ودراسة حول ظروف تطبيق تلك التكنولوجيات، لتوضيح تفاصيل موقفها.

وأفاد بأن دراسة الاستشاري الألماني بشأن شركة الكوك لم تكن مستوفية لكل المعايير اللازمة، لأنه طُلب منه إجراء دراسة مبدئية، وليست مستفيضة، مردفا بأن الدراسة المبدئية يعتد بها في حالة وصولها إلى نتائج سلبية.