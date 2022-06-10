تكريم إلهام شاهين وحفل غنائي لأحمد شيبة.. أبرز الفعاليات الفنية اليوم

يشهد، مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 يونيو كثيرا من الفعاليات الفنية المتنوعة ما بين حفلات غنائية وتكريمات وعرض مسرحيات، وذلك لعدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين ينتظرهم الجمهور.

وسيشهد مساء اليوم تكريم خاص للفنانة إلهام شاهين من قبل ملتقى القاهرة للسينما والدراما برئاسة المخرج دكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما، وهذا التكريم ضمن احتفالية تحمل اسم «كيف تصنع التاريخ».

تكريم إلهام شاهين

وسيبدأ حفل تكريم إلهام شاهين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن الاحتفالية استعراض للتاريخ الفني الطويل الذي قدمته.

يشهد اليوم أيضا حفلا غنائيا كبيرا للفنان أحمد شيبه، وذلك بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وخلال الحفل سيقدم عدد كبير من أغانيه المميزة ومن بينهم أغنيتة الأخيرة «أنا مش فاضيلكو».

أصالة وإليسا خارج مصر

ويتضمن اليوم أيضا عرض آخر ليلة من مسرحية نجوم الظهر التي يقدمها الفنان محمد صبحي على خشبة مسرح مدينة سنبل بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سميرة عبدالعزيز وعبدالرحيم حسن وندى ماهر وجيهان قمري، وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف وإخراج محمد صبحي.

أما خارج مصر فيشهد اليوم حفل غنائي كبير للفنانة أصالة في دولة الكويت، وهذا الحفل كان مقرر إقامته الشهر الماضي، ولكن كان قد تم تأجيلة بسبب حاكم دولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتنضم إليها أيضا الفنانة إليسا التي ستحيي هي الأخرى حفلا غنائيا داخل دولة الكويت ستقدم من خلالها عدد كبير من أغانيها المميزة.