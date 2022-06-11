جامعة طنطا تتقدم في تصنيف QS البريطاني لعام 2022: 6 مؤشرات للتقييم

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أنه تم إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2022، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع جامعة المنصورة وقناة السويس وحلوان وذلك ضمن 14 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

الجامعات المشاركة فى التصنيف على مستوى العالم

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة أحرزت تقدمًا هذا العام بنسبة 8% عن العام الماضي في تصنيف QS البريطاني رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة فى التصنيف على مستوى العالم.

وجه الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا الشكر إلى فريق عمل التصنيف في الجامعة، بقيادة الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولى لمجهوداتهم في رفع تصنيف جامعة طنطا ، كما وجه الشكر إلى كل أعضاء هيئة التدريس و الباحثين والشركاء من أجل مساهمتهم الفعالة في هذا التقدم، وحصول الجامعة على هذا التصنيف.

التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، أن التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي: السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.