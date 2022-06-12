الحكم على متهم في قضية «أحداث مدينة نصر».. 15 أغسطس

حجزت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدينة نصر» لجلسة 15 أغسطس، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

التجمهر واستعراض القوة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.