طلب إحاطة يحذر من أعمال ترفيهية تروّج للشذوذ الجنسي على الإنترنت

حذّرت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، من الأعمال المعروضة على منصة «ديزني بالعربي»، متهمة إياها بالمساعدة في نشر المثلية الجنسية من خلال المحتوى الترفيهي الموجه للأطفال، لافتة إلى أن هذه الأمور تستهدف المجتمعات الشرقية المتمسكة بقيم الفطرة النقية، كما تستهدف هدم القيم الأخلاقية للأسرة.

الشذوذ الجنسي

وقالت النائبة في طلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مثل هذه المحتويات الترفيهية في ظاهرها الرحمة، وفي باطنها العذاب، كمن يدس السُم في العسل، فهدفها الرئيسي تقديم محتويات للأطفال في البلدان العربية وفي القلب منها مصر، إلا أنها ترمي بالأساس إلى التطبيع الممنهج للسلوكيات المرفوضة عبر ترسيخها في عقول الأطفال.

مجلس النواب

وذكرت «ثابت»، أن أطفالنا في خطر، مالم ننتبه جيدًا للمواد الإعلامية التي تستهدفهم، فمنصة «ديزني بالعربي»، لا تؤمن بأي نوع من القيم أو الثوابت المجتمعية كما تضرب وتسيء لكثير من المعتقدات والأديان وتقحم المشاهد المسيئة في أعمالها الفنية حتى لو لم تخدم السياق الدرامي أو كانت خارج نطاق أو فكرة المحتوى فهي بالأساس أحد الأدوات التي تُعول عليها أصحاب المخططات والأجندات في هدم القيم أو الأخلاق في المجتمعات العربية، من خلال نشر الرذيلة أو تعميم الشذوذ أو إذابة المحظور بالتعود على مشاهدته أو القبول بالحرية السلبية والمثلية.

ودعت النائبة الجهات المعنية، إلى حظر بث هذه المحتويات الترفيهية على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل، لما لها من خطورة على الأطفال في مصر كما تفعل الكثير من البلدان العربية، كما طالبت بإنتاج أعمال ترفيهية محلية تناسب أطفالنا قائلةً: «آن الأوان أن يكون لدينا منتج مصري خالص يتناسب مع قيم وسلوكيات مجتمعنا».