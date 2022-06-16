وفد «جايكا» يشيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية ببورسعيد

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بالمقر الفرعي التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع التعاون الفني «تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل».

وبحسب بيان صادر عن هيئة الرعاية الصحية، فإنّ مشروع التعاون الفني جايكا لـ«تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل»، يرتكز على الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانات التشغيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، باعتبارها عناصر أساسية لإنجاح أي منظومة جديدة.

وفد «جايكا» يتفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال

وأضاف البيان، أنّ الوفد تفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، والأقسام المختلفة بالمستشفى، من المعامل والصيدلية والسجلات، إضافة إلى استعراض جهود منشآت هيئة الرعاية الصحية في تطبيق أنشطة مشروع التعاون الفني جايكا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات« EH-QIPS».

تابع بيان هيئة الرعاية الصحية، أنّ الوفد بحث أوجه التعاون بمشروع التعاون الفني بما يسهم في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السعي الجاد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والاستفادة من خبراتهم المتميزة لإحداث مزيد من التقدم في منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يسهم في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، ويضمن التطبيق الأمثل للمنظومة، واستدامة تشغيلها بمعايير عالمية.

السبكي يثمن دور «جايكا»

وثمّن السبكي، دور وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا أنّ المشروع الحيوي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أحدث النظم العالمية.

من جانبه، أشاد وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية في تطبيق مشاريع وأنشطة الدعم الفني المقدمة من وكالة جايكا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى تطوير القدرات لتنفيذ سياسات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الهدف المنشود منها، مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على تقديم الدعم لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

شارك في الزيارة من الجانب المصري، الدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، الدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفني لمكتب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة مروة طه، مدير مشروع تحسين الجودة في المستشفيات في مصر« EH-QIPS»، الدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الدكتور عمرو عادل، مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

كما شارك في الزيارة الدكتور أسامة حسين، المدير الطبي لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، الدكتورة شيماء كامل، مسئول أول مشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، رامي عفيفي، مسئول أول فني، شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة نسرين حسن، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الدكتور عمار فرج السويركي، المسئول التقني للمشروع، شريف اسماعيل، المنسق الإداري للمشروع، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل وعضو مشروع« EH-QIPS».

بينما ضم وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، السيد ايموتو، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية لمشروعات الصحة والتعليم، شينو، كبير ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر، السيدة تنيجوتشي، مستشار مشاريع القطاع الصحي بهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة، السيد تاتينو، خبير نهج ال 5S-KAIZEN-TQM لإدارة المستشفيات، السيد تسودا كاناكو، خبير تنسيق الشراكات لمشروع التأمين الصحي الشامل.