إليسا وسعد لمجرد يستعدان لحفلهما الغنائي في جدة

يحيي الثنائي إليسا وسعد لمجرد مساء اليوم حفل غنائي ضخم في موسم جدة، ويجريان حاليًا البروفات النهائية استعداد للحفل الذي يقام مساء اليوم.

كما حرص الثنائي إليسا وسعد لمجرد على إجراء بروفات مكثفة على أغنيتهما الشهيرة «من أول دقيقة» والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، واحتلت المركز الأول عالميا استماعًا، كما تصدرت التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية كما حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال