حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: لدي 3000 ساعة من التسجيلات النادرة لجدي

فجر علاء حسني حفيد القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل مفاجأة بخصوص تسجيلات نادرة لجده تتجاوز الـ2000 ساعة، لافتًا إلى أن والده توفي وعمره عامين وتولى جده الراحل تربيته مشيرًا أنه يعتبره كأبيه نظرًا لأنه عاش معه 20 عامًا، مؤكدًا أنه كان حريص على جمع تسجيلاته وعلى الذهاب معه لصلاة الجمعة في الأزهر للاستماع له.

يمكن إذاعة 3 شهور متصلة غير مكررة

وأوضح «حسني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه أصبح حاملًا لتراث جده وجامع له، مشيرًا أنه يتمنى أن يكون لديه إذاعة مستقلة للشيخ مصطفى إسماعيل معربًا عن أمكانية إذاعة 3 شهور متصلة من التلاوات غير المكررة للشيخ مصطفى إسماعيل.

وتابع حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: «عندي أكتر من 3000 ساعة وأتمنى إننا نسمعهم للناس وسميعة الشيخ مصطفى إسماعيل يفوقوا 300 مليون في العالم الإسلامي»، معربًا عن أمله في أن ترى هذه التسجيلات النور وكذلك التسجيلات المرئية وكذلك اذاعة الأذان بصوته على التلفزيون المصري.