باليه الأوبرا يروي قصة الملكة كليوباترا على المسرح الكبير

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل عرض «كليوباترا» بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك على مدار عدة أيام متتالية أعلنت عنها الأوبرا.

وسيكون عرض باليه كليوباترا بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وتصميم الرقصات لخوزيه بيريز ومساعده رينى دي كارديناس وتصميم المناظر والملابس مانويلا سيرى، وذلك لمدة أربعة ليالي متصلة تبدأ في الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 21، 22، 23 و24 يونيو على المسرح الكبير.

معلومات عن باليه كليوباترا

باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

يشار إلى أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس.

أوبرا القاهرة تنضم لدار الأوبرا المصرية

وأصبحت أوبرا القاهرة أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقي بها، وبالرغم من كل شيء وقدمت باليه كليوباترا لأول مرة عام 2019.