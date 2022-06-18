دراسة: الكلاب تحمي الأطفال من مرض نادر.. مصاب به حمو بيكا

فجر موقع هيليو المعني بتقديم المعلومات والتعليم للعاملين في قطاع الرعاية الصحية مفاجأة بشأن طرق وقاية الأطفال من الإصابة بمرض كرون النادر، وهو ذات المرض المصاب به حمو بيكا نجم المهرجانات، بحسب مقالة طبية نشرها الموقع اليوم.

ومرض كرون، المصاب به حمو بيكا، عبارة عن التهاب مزمن يصيب بطانة الجهاز الهضمي، وهو غير معد وبسبب التهاب الأمعاء، ولا يزال سبب هذا المرض غير معروف، وفي الوقت ذاته لا يوجد له علاج، غير أن بعض الأدوية والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد فقط في الحد من أعراضه والآلام الناتجة عنه.

الدراسة الطبية قامت على استبيان استهدف فئات عمرية بين الأطفال

وذكر الموقع أنه يمكن لملكية الكلاب والتفاعلات الوثيقة مع هذه الحيوانات الأليفة في مرحلة الطفولة المبكرة أن تساعد في منع التطور اللاحق لمرض كرون، وفقًا للبيانات المقدمة في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي 2022.

واعتمد الاستنتاج السابق على تحليل استبيان قام به باحثون وفحص إجاباته جنبًا إلى جنب مع البيانات التاريخية التي تم جمعها في وقت الدراسة لتقييم العوامل البيئية المتعددة، بما في ذلك العيش في المزارع، واستهلاك الحليب غير المبستر ومياه الآبار، وحجم الأسرة، وعدد الحمامات في المنزل وملكية الحيوانات الأليفة، وخاصة القطط و الكلاب.

الأطفال من عمر 2 إلى 4 سنوات الذين يتعاملون مع الكلاب أقل إصابة بمرض كرون

كما قاموا بتحليل العمر التقريبي في وقت كل تعرض بيئي للعوامل السابقة: العمر الذي يقل عن سنة واحدة، ومن 2 إلى 4 سنوات، ومن 5 إلى 15 سنة.

ووفقًا لنتائج الدراسة، العيش مع كلب بالنسبة لمن يتراوح عمرهم بين 2 إلى 4 سنوات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بمرض كرون.

سر العلاقة بين امتلاك الكلاب ووقاية الأطفال من مرض كرون

وحول سبب وجود علاقة بين الوقاية من مرض كرون وامتلاك الكلاب، قال الباحثون أن ذلك قد يكون بسبب خروج أصحاب الكلاب في كثير من الأحيان مع حيواناتهم الأليفة أو العيش في مناطق بها مزيد من المساحات الخضراء، والتي ثبت في السابق أنها تحمي من مرض كرون.

وقال الباحثون إنهم لم يشهدوا نفس النتائج مع القطط، ولا يزالون يعملون على تحديد السبب، خصوصا وأن مرض كرون يسبب فقدان الوزن والتعب وآلام البطن المتكررة والإسهال وغيرها من الأعراض.

تفاصيل إصابة حمو بيكا بمرض كرون

وفي شهر فبراير الماضي تعرض حمو بيكا لوعكة صحية ليتم نقله إلى المستشفى ويتم اتخاذ ما يلزم له، ثم عاد إلى المنزل مرة أخرى ليستكمل العلاج في منزله، وصرح مغني المهرجانات بأنه مصاب بمرض كرون وهو مرض نادر.

وكشف حمو بيكا أنه أصيب بهذا المرض قبل أكثر من 6 سنوات، وأنه يتكلف للعلاج مبالغ طائلة كل شهر، لافتا إلى أن سعر الحقنة الواحدة يصل إلى 12 ألف جنيه.