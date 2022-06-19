وزارة الشباب والرياضة: لسنة جهة اختصاص في ازمة الزمالك ومباراة القمة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أصدرت خطابا مهما بناءً على الخطاب الوارد إليها من نادي الزمالك والذي تم تفويضه للجهات المعنية، اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والجهات الأمنية: «الوزارة ليست جهة اختصاص في رفض نادي الزمالك ملعب مباراة القمة».

فوزي: بيان الوزارة واضح فيما يخص النادي الأهلي

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه فيما يخص النادي الأهلي واللجنة التي شكلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث الشكاوى الخاصة بالفساد فجاء البيان واضحا ويقضي بـ«عدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة لاتحاد كرة القدم».

فوزي: اللجنة خرجت بعدد من التوصيات المهمة

واستطرد: «اللجنة خرجت بعدد من التوصيات المهمة منها ضرورة أن يضع الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء باستضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيري وكافة الأمور التنفيذية، مع ضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافستها للتشاور بشأن كافة المتطلبات والخاصة فيما يتعلق بالاستضافة».

فوزي: الوزارة حريصة على استضافة كل البطولات

وأوضح أن الوزارة حريصة كل الحرص على استضافة كافة الفعاليات والبطولات الرياضية، وهو الأمر الواضح للجميع من خلال استضافة مصر للعديد من البطولات سواء القارية والعالمية، كما أن الدولة حريصة على أن تكون مصر إحدى أفضل دول العالم في استضافة الأحداث الرياضية، وأصبحت قبلة للاتحادات العالمية، ومركزا إقليميا لمختلف البطولات.

وتابع: «شكلنا لجنة مالية بحث مديونية اتحاد الكرة، وحال ظهور أي مخالفات ستحال للنيابة العامة».