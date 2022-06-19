«عطلته عن والدته المريضة».. كشف ملابسات فيديو تحطيم شخص سيارة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بالقاهرة.

«الداخلية» تكشفت تفاصيل واقعة تحطيم السيارة: ركنت قصادي

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد: «أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا في مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبالفحص تبين أنه يوم 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سيدة- مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بتضررها من (قائد سيارة ملاكي محددة)؛ لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمدًا، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته في منطقة انتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة».

المتهم يعترف بارتكابه الواقعة

وأضافت الوزارة أنه «عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وباستدعائه وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، معللًا ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته؛ ما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.