«جمعية رجال الأعمال»: مصر تمثل حجر الزاوية للأمن العربي في ظل تهديدات إيران

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية رائدة من رواد التعاون العربي المشترك والدولي، مضيفا «بيننا وبين جمعية رجال الأعمال الأردنيين مجلس أعمال مصري أردني مشترك تأسس منذ عام 1985 وهو من أقدم مجالس الأعمال وعقد 22 دورة على مدار تاريخه.

دعم العلاقات السياسية بين مصر والأردن والعراق

وأوضح «عيسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المجلس المصري الأردني للأعمال أكد دعم العلاقات السياسية بين مصر والأردن والعراق، لافتا إلى أن الشركات الأردنية علاقاتها متميزة مع العراق وكذلك رجال الأعمال في عمان، وتم العمل خلال الفترة الماضية على عقد مؤتمر ثلاثي بعنوان «الإعمار مقابل النفط» بين الدول الثلاث، وتدشين منتدى أعمال ثلاثي «عراقي مصري أردني»، وكذلك مجلس أعمال مشترك في هذا المجال.

أهمية لقاء الرئيس السيسي مع ملوك البحرين والأردن

وأشار «عيسى» إلى أن الفترة المقبلة نأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح، خاصة وأن الأردن مفتاح للعراق، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع العاهل البحريني وملك الأردن له أهمية كبيرة نظرًا لأن مصر حصلت على دورها الحقيقي بين الدول العربية والأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمثل حجر الزاوية بالنسبة للأمن العربي في ظل التهديدات الموجهة من إيران لدول الخليج.