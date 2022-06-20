مسلم وحسين والديهي وعبد الراضي يشاركون في تحكيم مشروعات تخرج «إعلام بني سويف»

أعلنت كلية الإعلام بجامعة بني سويف عن استقبالها نخبة متميزة من المحكمين لمشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد، عميد الكلية، والدكتورة رشا عادل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى هاشم، رئيس قسم الصحافة، وذلك بعد غدٍ الأربعاء 22 من الشهر الجاري.

لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

وتتكون لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف من الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس قنوات DMC رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN ومقدم برنامج بالورقة والقلم، والكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون النهار.

«أندر إيدج» مجلة تربوية متخصصة مشروع تخرج طلبة بكلية إعلام بني سويف

وأطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج، عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، تحت عنوان «أندر إيدچ» والتي حاولت أن تقترب كثيرًا من هموم ومتاعب الآباء في التعامل مع الأبناء بهدف مساعدتهم على فهم عالم الصغار من خلال نقل تجاربهم في كل مناحي الحياة، محاولة منها لتعديل سلوك الآباء وتعليمهم الأساليب التربوية الحديثة التي تمكنهم من كسب ود أبنائهم وإقامة علاقة أُسرية صحية، ويتضمن المشروع أبوابا عدة يخص كل منها جانبا من حياة الأطفال والمراهقين باعتبارهم نواة الأسرة المصرية، وهدفهم الوصول بهم إلى بر الأمان من منطلق إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله.

تايم لاين.. مشروع تخرج لطلاب صحافة بني سويف

كما أطلقت مجموعة أخرى من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرجهم، تحت اسم «تايم لاين Timeline»، تكون مجلة متخصصة في مجال «السوشيال ميديا»، اختاروا لها ضمن مشاريع التخرج للعام الدراسي 2021-2022، والتي تعد الأولى من نوعها من حيث الفكرة، حيث تهدف إلى تناول مجال السوشيال ميديا بشكل أعمق، حيث تم تخصيص بابين لتناول الجانب الإيجابي في هذا العالم.