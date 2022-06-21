أزهري: النبي محمد لم يرخص بضرب امرأة والحدود وضعت للزجر والجبر

أكد الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف أنه ضد مسألة الطلاق الشفوي، مشيرًا أنه يعمل كإمام وخطيب لمسجد بمنطقة الشيخ زايد ويتلقى مئات الاستفسارات من السيدات حول الطلاق الشفوي.

وعلق رضا خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على إباحة البعض لضرب النساء، قائلا إنه يميل إلى تفسير القرآن بالقرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن السيد عائشة رضي الله عنها سٌئلت عن خلق النبي وقالت كان قرآن يمشي بين الناس متحديًا من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدت يده لضرب واحدة من النساء سواء ابنته أو زوجته.

الحدود ذكرت للزجر والجبر

وتحدث رضا عن الآيات التي ذكرت ضرب المرأة مشيرًا إلى أنه لم نعد نقطع يد السارق، مشددًا على أن الحدود ذكرت للزجر والجبر، والمشرع يبدأ في التشريع عند أحط الناس في المجتمع ويبدأ في تخويفهم وترهيبهم من أجل استقامتهم.

وطالب رضا بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بضرب امرأة.