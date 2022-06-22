«القومي للمرأة» يتقدم ببلاغ ضد مبروك عطية: يحتقر المرأة ويحرض على العنف

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك بشأن تصريحاته بشأن مقتل نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة، التي قتلت غدرا على يد زميلها.

القومي للمرأة يستنكر تصريحات مبروك عطية

وقال المجلس القومي للمرأة، في بيان له قبل قليل، «طالعنا بغضب عارم واستنكار شديد ما تداوله الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والذي قال فيه، عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: «عاوزة تحافظي على نفسك إلبسي قفة وأنت خارجة».

مايا مرسي تقدم العزاء لأسرة نيرة أشرف

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيره أشرف متسائلة: «بأي ذنب قتلت هذه الفتاة؟، داعية الله أن يتغمدها برحمته متقدمة بخالص التعازي لأسرتها وذويها، كما عبرت عن استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية».

وأكدت مرسي، على أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين، مشيرة إلى أن ما قيل هو «تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهي جريمة يعاقب عليها القانون»، مشددة على أنه لا تهاون فيما تم نشره، وأن المجلس القومي للمرأة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأثارت تصريحات مبروك عطية، غضب أبناء الشعب المصري والمهتمين بقضايا المرأة، بعدما نشرها في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي جاء بينها: «علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع».