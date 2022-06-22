12 نصيحة يجب اتباعها عند شراء الأضحية.. «علشان ميضحكش عليك»

يستعد العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، لشراء الأضاحي المختلفة من الماعز والخروف والأبقار، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة كيف يختارون الأضحية المناسبة والجيدة للذبح حتى لا يتعرضون للخداع.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء الأضحية، وفقًا لما نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح عند شراء الأضحية

- يجب تجنب الشراء من الباعة المتجولين، والشراء من مصدر موثوق منه أو إحدى الأسواق والمنافذ المعروفة.

- التأكد من عدم وجود قطع بأذن الأضحية أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة الخاصة بالخروف.

- يجب أن يكون الخروف أو الماعز أو البقر، نشيط الحركة، وتجنب شراء من تُلاحظ أنه خامل أو مطأطأ الرأس أو الراقد.

- التأكد من أن الخروف أو الجاموس، قوائمه سليمة ولا يوجد عرجًا ظاهرًا.

- عند شراء الخروف، يجب تأكد من أن صوفه ناعم الملمس ونظيف.

- ومن أجل التأكد من امتلاء الأضحية باللحوم، يجب عليك وضع كف اليد، ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

- تأكد من عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف بالأضحية.

- يفضل أن تكون لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

- اختر الخروف الذي تكون عينيه لامعتين نظيفتين، وليس بهما إفرازات أو إحمرار.

فحص أسنان الأضحية

- يجب بفحص أسنان الأضاحي اللبنية عند الشراء، ويفضل اختيار تلك التي استبدلت زوجا واحدًا من الأسنان الدائمة.

- الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية، وخلوهما من آثار الإسهال، لكي تتأكد من أن الأضحية سليمة ولا يوجد بها مرض، والتركيز في أن يكون تنفس الخروف طبيعيًا لا يعاني من النهجان أو السعال.