انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع الأحد المقبل

يبدأ 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين «العلمية والأدبية»، امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد المضافة للمجموع، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، داخل 2089 لجنة امتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد الغش الإلكتروني

وأكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة استعدت تماما لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد المضافة للمجموع، بدءا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، مشيرا إلى تنفيذ إجراءات مشددة ضد الغش الإلكتروني، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، مضيفًا أنَّه سيتمّ استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، لمنع الغش الإلكتروني.

ممنوع حيازة التليفون المحمول داخل لجان الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه ممنوع منعا باتا حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «التليفون المحمول - سماعات البلوتوث»، لافتا إلى أن جميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي جزئيات مقالية، لافتًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية مُعقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.