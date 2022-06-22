دبلوماسي سابق: زيارة بن سلمان لمصر تؤسس لشراكة بعيدة المدى مع السعودية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر، تؤسس لشراكة بعيدة المدى بين البلدين، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الصناعات التقليدية وصناعات المستقبل.

وأضاف «هريدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن هناك تعاونا بين البلدين في قمة المناخ cop 27 والتي ستستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وتمّ الاتفاق على تنظيم مؤتمر آخر على هامش المؤتمر، حول مبادرة سعودية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

قمة جدة في يوليو المقبل

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مدينة جدة ستستضيف في 16 يوليو قمة غير مسبوقة ستجمع بين 9 ملوك ورؤساء وأمراء عرب والرئيس الأمريكي جو بايدن، بواقع 6 دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، موضحًا أن الدول العربية التي ستشارك في القمة من المهم أن تكون لديها رؤية موحدة تجاه مجمل القضايا التي يريد الجانب الأمريكي طرحها.

أهمية البيان المشترك

وأوضح، أن البيان المشترك عن زيارة ولي العهد رحبت بهذه القمة، كما أن القمة المصرية الأردنية البحرينية أول أمس، وقبلها القمة المصرية البحرينية رحبت بدورها بقمة جدة، مؤكدًا أن التشاور المصري السعودي في هذا التوقيت كان ضروريا وهاما.