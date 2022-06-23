حظك اليوم برج الحمل الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بأنه شديد الصدق والوفاء، فهو شديد الوضوح ويتمنى أن يسعى دائمًا لإنجاز أعماله فأهم شئ عنده النجاح في عمله، فهو يؤمن بقدراته بدرجة كبيرة، ويسعى دائمًا كي يحقق نجاحات كبيرة في حياته بحماس شديد.

برج الحمل ينتمي للأبراج النارية ما يجعله حاد الطباع، ويسعى لإنجاز عمله بحماس كما أنه يتسم بالشجاعة الكبيرة في مختلف المواقف التي يواجهها بحياته، فهو يكره أن يسيطر الجُبن عليه، ويكره التعامل مع الجبناء رغم أن شجاعته قد تضعه في مواقف كثيرة تتسبب له الدخول في مشكلات عديدة، كما أنه يحب الوضوح والصراحة ويبعتد عن الطرق الملتوية.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الخميس 23 يونيو، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تتوقع خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن القمر موجود في برج مولود برج الحمل، ما يمنحه روح ابتكارية وتميز في كل عمل يقوم به، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تغمرك طاقة كبيرة كي تتواصل مع من تحب وتقضي أوقاتًا سعيدة معهم، إذ إن التواصل يجعلك تشعر بالراحة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.