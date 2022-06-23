حظك اليوم برج الثور الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، وهو من الأبراج الترابية ما يجعله شديد الواقعية ويكره الخيالات أو الغرق في أحلام من الصعب تحقيقها في الواقع، كما أنه يتسم بشخصيته القوية، فهو يحب تنفيذ رأيه، كما أنه يستطيع أن يقود عددًا من الأشخاص بشكل ناجح، فهو يحدد هدفًا بعينه ويسعى لتنفيذه مهما كانت الظروف التي تواجهه.

مواصفات برج الثور

ومن الناحية العملية، يتسم مولود برج الثور أنه صبور بدرجة كبيرة ويخطط بشكل جيد لكافة أمور الحياة ونادرًا ما يصاب باليأس أو الإحباط فهو لا يستسلم أبدًا مهما كانت الظروف أو المشكلات التي تواجهه في حياته، كما أنه شديد الذكاء ويركز في أدق التفاصيل، ومن أبرز عيوبه الغيره الشديدة وعدم قبوله للمفاجآت، فهو يحب الروتين ويكره تجربة أي شئ جديد في حياته.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الخميس 23 يونيو، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ الشديد في حياتك وعدم الإعلان عن خططك المستقبلية حتى لا تدخل في مشكلات مختلفة مع زملائك في العمل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط في حياتك، وذلك من خلال تلقي الدعم من أحبائك دون أن تشعر بالضيق أو الإحراج، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.