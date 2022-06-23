حظك اليوم برج الأسد الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من أكثر الشخصيات لباقة وذكاء ودهاء ويعرف كيف يتعامل مع من حوله جيدًا ويمتلك القدرة على التعامل مع مختلف الشخصيات، كما أنه يعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، وينجح في المسئوليات التي تقع على عاتقه ويؤديها بامتياز، كما يمتاز بالجدعنة والشهامة والأخلاق العالية، وهو إنسان طموح ويحب النجاح ومواصلة مسيرته لتحقيق نجاحات كثيرة.

الحب في حياة الأسد

الحب مهم في حياة مولود برج الأسد، فهو لا يستطيع أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، ويفضل أن يرتبط بامراة مخلصة ووفيّة، ودائمًا ما تجده جذابًا وينجح في لفت الانتباه إليه، وتقع النساء في حبه سريعًا، وإذا وقع في الحب، يجعل من زوجته ملكة على عرش بيتها ويعمل على تحقيق جميع الأمنيات والرغبات لها، ولا يحب أن يتسبب في حزنها، ولا يستطيع أن يظل صامتا إذا رآها حزينة حيث يتفنن في إسعادها.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمدك بالجرأة والشجاعة ويساعدك في تجربة كل جديد، وعليك أن تكون حريصًا وأن تنتبه لحقوقك جيدا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على أن تكون أكثر تفهمًا للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».