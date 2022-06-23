حظك اليوم برج العذراء الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخص طموح يحب تجربة الأشياء الجديدة والتعلم منها طوال حياته لكي يكتسب معلومات ومعرفة لتشكيل ثقافته، وعلى المستوى الشخصي فهو إنسان يمكن الاعتماد عليه كثيرا ويستطيع الآخرين الثقة به، فهو لا يحب خذلان أي أحد، ويتميز بصراحته وتواضعه في معاملته مع الآخرين، كما أنه صديق مخلص ومحب ويهتم بالاستماع للناس ومشاكلهم ويعمل على حلها، كما يحاول رؤية الجوانب المضحكة والإيجابية في الحياة.

عيوب مواليد برج العذراء

مولود برج العذراء لا يمنح الثقة الكبيرة للناس وهذا ما يجعله يحب الوحدة في كثير من الأحيان ويصاحب نفسه كثيرًا ولا يعطي سره لأحد بسهولة، حيث أنه شديد التدقيق في تصرفات الآخرين وانتقادهم ولا يصل إلى شعور الاطمئنان لهم إلا بعد اختبارهم في العديد من المواقف، كما أنه يوجه النقد القاسي الذي يجعل الكثير من الناس تنفر منه، كما أن من عيوبه أيضا أنه يعتمد على العقل فقط في اتخاذ قرارته ويبعد عن العاطفة، مما يجعله ذلك قاسياً في بعض قرارته وردوده.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا أردت الاقتراب ممن تحب اليوم عليك أن تكون متفاؤلا وبسيطا وتمتلك قدرة على الإقناع، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل المدخرات اليوم وهو ما يتطلب منك أن تعتني بأموالك جيدا وأن تكون أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.