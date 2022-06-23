حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الخرائط الفلكية وتأثيرها على حياة مواليد الأبراج الأثني عشر من الأمور التي يتابعها الكثيرون بشكل يومي، حيث يعتقد البعض أن التغيرات الفلكية تؤثر على طاقة الإنسان وحظه على مدار اليوم.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لجميع الأبراج وفق لتصريحات خاصة للموقع من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك روحًا ابتكارية وتميزًا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الحمل 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئًا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الثور 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر يتناغم مع زحل ويدفعك ذلك للتركيز على أعمالك وعلى القيام بتعديلات خاصة بمشاريعك المستقبلية.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب، ويجعلك تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل السلبي، ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات المالية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج السرطان 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام أي خلاف مع من تحب.

حظك اليوم برج الأسد 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

حظك اليوم برج العذراء 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بأعمالك وبإدارة ما تملك من مال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للاقتراب ممن تحب وممن حولك.

حظك اليوم برج الميزان 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا انتبهت لحقوقك وقاومت ميلك للتوتر والاندفاع.

حظك اليوم برج الميزان 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 23-6-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك وقد تخدمك تطورات مهنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي يدفعك لتتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل وتؤثر في الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 23-6-2022 على الصعيد المهني

ولموليد برج القوس، تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا مثل مَلِك واثق الخطى، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

حظك اليوم برج الجدي 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

ويكون حظك اليوم عاطفيًا لمواليد برج الجدي القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

حظك اليوم برج الدلو 23-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

حظك اليوم برج الحوت 23-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنجز أعمالك بدون تسرع تجنبا للخطأ والخسارة.

حظك اليوم برج الحوت 23-6-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحسن التصرف بشيئ من المرونة والتكيف مع ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.