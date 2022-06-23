حظك اليوم برج القوس الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج القوس من الأبراج النارية والعصبية، وهو سلاح ذو حدين، فهو من الأشخاص العاطفيين، أما الجانب السيء فيه فهو العصبية التي تجعله صريح وسليط اللسان ويمكنه قول رأيه بشكل مباشر مما يجعله يخسر الكثيرين.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» إن حظك اليوم مواليد برج القوس على الصعيد المهني والعملي، تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا مثل مَلِك واثق الخطى، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج، يكون القمر بمنزل الحب اليوم؛ مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

مشاهير برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس الكرم الشديد، خاصة مع المحيطين بهم، مما يجعلهم يكتسبون محبة الكثيرين خاصة زملائهم في العمل، لذلك ينجح في الوصول إلى أعلى المناصب بشكل أسرع، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.