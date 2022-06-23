حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-6-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مولود برج الجدي من الشخصيات الجادة، إلا أنه ذو قلب عطوف ومحب فهو يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية، كما أنه يعشق فصل الشتاء، ويحب البقاء لأطول فترة ممكنة مع الطرف الآخر، لكن مشكلته الدائمة هي التردد في التعبير عما يريد.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمولود برج الجدي، إنه بالنسبة لحظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في مربع برجك، ولذا عليك أن تهدأ ولا تظهر تذمرًا أمام أي تسويف لأعمالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر والمريخ معاكسان لهم، وعليهم أن يديروا المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، والابتعاد عن العناد.

مشاهير برج الجدي

الجد والإصرار من أبرز صفات مولود برج الجدي خلال العمل، فهو يحاول دائمًا البحث خارج الصندوق، لذلك فهو قائدًا مثاليًا، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.