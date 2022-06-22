مصرع ربة منزل في انقلاب قطار محمل بالغلال في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها، منذ قليل، إثر انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال، وذلك عند مزلقان «الشرقاوي»، في دائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت 15 عربة من القطار القادم من الإسكندرية والمتجه إلى القاهرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب 15 عربة محملة بالغلال من قطار بضائع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال مستشفى الدلنجات جثة سيدة، لقيت مصرعها جراء وقوع حادث انقلاب 15 عربة محملة بالغلال من قطار بضائع، وذلك عند مزلقان «الشرقاوي»، بقرية «البستان»، التابعة لدائرة المركز.

التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تُدعى «عائشة خليفة عبدالسميع»، 56 سنة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت قرية «البستان»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، انقلاب قطار محمل بالبضائع، مكون من 15 عربة، وجرى تحرير المحضر اللازم، ويجري العمل على رفع حطام الحادث وحصر الخسائر.