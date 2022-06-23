مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بسوهاح

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، وجود مشاجرة ومتوفى ومصابين بدائرة بمركز، بسبب خلافات على مسقى مائي بأرضهم الزراعية.

إخطار بمشاجرة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول: «علي. م. ش. م. ا»، 42 سنة، عامل، توفي إثر إصابته بـ«رش خرطوش بالرأس»، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وشقيقه «محمد. م. ش. م. ا»، 35 سنة، عامل، وطرف ثان: «أحمد. ع. م. ع»، 34 سنة، عامل، مصابا بـ«جرح طعني نافذ بالبطن»، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«إكرامي. ع. م. ع»، 29 سنة، عامل، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، و«كاظم. ع. م. ع»، 44 سنة، عامل، ووالدتهم «رضا. ا. ا. ح»، 65 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر في الساعد الأيمن، وجرى نقلها إلى مستشفى المركزي، والطرفان يقيمان بالناحية ذاتها.

ضبط طرفي المشاجرة

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني «فرد خرطوش»، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها.

واتهم الثاني من الطرف الأول – الثالث من الطرف الثاني، بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه وفاة شقيقه بسبب خلافات على مسقى مائي بأرضهم الزراعية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.