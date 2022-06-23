زراعة الشيوخ تفتح ملف المياه الارتوازية في اجتماعاتها الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الزراعة والري واستصلاح بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أربع اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث تناقش خلال اجتماعيها الأول والثانى يوم الأحد المقبل، ملف «المياه الارتوازية.. كمياتها وكيفية تحسين مواصفاتها والاستخدام الأمثل لها»، وذلك بحضور مسئولي وزارة الموارد المائية والري ووكيل مركز بحوث الصحراء.

مجلس الشيوخ

كما تناقش لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ خلال اجتماعيها الثالث والرابع يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة بشأن موضوع سرعة تحرير عقود البيع الخاصة بالمنازل والأراضي الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، وبحضور مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

لجنة الزراعة

وكانت لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة، طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة والمحال من الجلسة العامة للجنة، بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات «الشباك الواحد»، وذلك بحضور المهندس طارق الطويل، نائب رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن هناك شكاوى عديدة من عدم القدرة على تسجيل الأراضي وتقنين أوضاعها بسبب عدم القدرة على تحديد جهة الولاية، مشيرا إلى أن تحديد جهة الولاية من الأمور التي تحتاج للحسم.

وتابع «الجبلى»: «مانريده هو معرفة المواطن عندما يتقدم بطلب التقنين أو التسجيل، موعد البت في الطلب، وأن يكون هناك جدول زمنى ومدة محددة للرد عليه والبت، محذرا من استمرار هذه المشكلة وهى معوقات التسجيل، لاسيما وأن هناك شكاوى عديدة من الهيئة ونسعى في اللجنة لحل المشكلة».