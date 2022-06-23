وزير التعليم: الرئيس كلفنا بدراسة الظواهر الاجتماعية الجديدة على مجتمعنا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه حزن بسبب واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، لافتا إلى أن التواصل الاجتماعي ينتج العديد من الآراء حول أي واقعة، مقدمًا العزاء لأسرة الطالبة.

حادث طالبة جامعة المنصورة أمر محزن

وأوضح «عبد الغفار» خلال استضافته ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ حادث طالبة جامعة المنصورة أمر محزن ومثل هذه الجرائم موجود في العالم كله، لكنها ظاهرة مجتمعية جديدة على مصر، متابعا: «حتى حالات الحب والصداقة التي كانت تصل لمرحلة الهوس أو الولع بين شباب في مقتبل حياتهم لم يكن الأمر يصل لتلك المرحلة من الجريمة».

الرئيس السيسي كلف بدراسة الظواهر الاجتماعية الغريبة

وأشار «عبد الغفار» إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بدراسة الظواهر الاجتماعية الجديدة والغريبة التي طرأت على المجتمع المصري، موضحًا أن المتخصصين في الجامعات المصرية من أساتذة علم الاجتماع يعملون على دراسة وتحليل تلك المشاهد، مؤكدًا أنّ الجامعات المصرية تتضمن بنوك المعلومات والخبرات في كل الظواهر الاقتصادية والنفسية والعلمية والسياسية من خلال المراكز والمعاهد البحثية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروعات القومية التي تنفذ في مصر يسبقها تكليف من الرئيس السيسي بدعوة رؤساء الجامعات الحكومية والمتخصيين من الجامعات للمشاركة في الفعاليات، إضافة إلى الأزمات التي تتعرض لها الدولة مثل أزمة قناة السويس، وتتواجد الجامعات في جميع المشروعات كبيوت خبرة.