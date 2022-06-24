شاب يقفز من أعلى كوبري بالمنصورة ووالدته تصرخ: «أحمد غرق»

يبدو أن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية غير مقدر لها الفرح قبيل عيد الأضحى فقد تعددت حالات الانتحار بالمدينة بالتزامن مع مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إذ فوجئ الأهالي منذ قليل بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري «هابي لاند» بالمنصورة.

وعلى الفور تجمع الأهالي في محيط كوبري المنصورة، وتواجدت أيضا قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين والصيادين في محاولات لانتشال جثمان الغريق، بأسرع ما يمكن على أمل أن يكون مازال على قيد الحياة، وكذلك سيارة الإسعاف تنتظره على الشاطئ المجاور لمكان البحث.

والدة الشاب تصرخ: أحمد غرق

ولكن قوات الإنقاذ تتعرض لحالة جذب وشد شديدة للتيار المائي الذي يتحرك بقوة مع ارتفاع منسوب المياه ومعدل السحب أسفل كوبري المنصورة، ووسط الأهالي ظهرت والدة الشاب الغريق وظلت تنادي صارخة: «أحمد غرق .. أحمد غرق».

ومازالت جهود الإنقاذ النهري مستمرة في البحث عن شاب المنصورة الغريق أسفل كوبري «هابي لاند» بالمنصورة.