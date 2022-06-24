الصور الأولى لانتشال جثمان شاب قفز من أعلى كوبري «هابي لاند» في المنصورة

رصد تلفزيون «الوطن» اللحظات الأولى لتجمع الأهالي في محيط كوبري المنصورة، وتواجد قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين والصيادين في محاولات لانتشال جثمان شاب المنصورة الذي قفز من أعلى كوبري هابي لاند منذ قليل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب المنصورة، ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

اختلاف الروايات حول وفاة الشاب

وترددت بعض الأقاويل بين الأهالي بشكل متعارض فالبعض يقول إنه كان يصطاد السمك وسقط بالخطأ في المياه من أعلى كوبري المنصورة، والبعض يؤكد أنه قفز متعمدًا بقصد إنهاء حياته، وحتى الآن لم تعلن أي مصادر رسمية تفاصيل الواقعة.

سيدة تصرخ على الشاب

ورصد تلفزيون الوطن سيدة تصرخ على الشاطئ وتنادي بـ «أحمد أحمد» زاعمة أن الغريق نجلها ويدعى أحمد، وبعد انتشاله نقل إلى المستشفى، وسنوافيكم بأخر التطورات في واقعة وفاة شاب المنصورة فور ورودها.