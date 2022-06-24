«مدبولي»: نتطلع إلى خدمة عامة تحقق أكبر قدر من الرضا للمواطن

نشرت مجلة «التنمية الإدارية»، الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والتي أكد خلالها سعي الدولة المصرية إلى الوصول لمستوى «الخدمة العامة»، لتُحقق أكبر قدر من رضاء المواطن المصري.

رئيس الوزراء: المواطن المصري يستحق كل جهد لتحسين جودة الخدمات المُقدمة إليه

وتوجه رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، التي نشرتها مجلة «التنمية الإدارية» اليوم، بالشكر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً أن المواطن المصري يستحق كل جهد يُبذل لتحسين جودة الخدمات المُقدمة إليه.

وأشار «مدبولي»، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طوال الـ 8 سنوات التي تولى فيها مقاليد حكم البلاد حتى الآن، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن نصل بمستوى الخدمة العامة لتكون مُحققة لأكبر قدر من رضاء المواطن.

خطة استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري

ولفت إلى أهمية تدريب العنصر البشري القائم على تقديم الخدمات، لتحسين الخدمات، مشيراً إلى عمل الدولة على خطة استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ عام 2014، واصفاً إياها بـ«استراتيجية حاكمة»، تنطلق منها كل رؤي الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة ترى أن «العنصر البشري» هو «أثمن مقدرات الدولة»، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من منطلق إيمانها بأن الاستثمار في البشر، هو خير استثمار في المستقبل.

وأوضح «مدبولي»، أن «خطة الإصلاح الإداري»، تضمنت أيضاً ملفات عدة عملت الحكومة عليها خلال الفترة الماضية، بداية من الإصلاح التشريعي، وصولاً لتكامل قواعد البيانات، وبناء وتنمية القدرات، والتطوير المؤسسي، وتحسين الخدمات العامة.

وأوصى رئيس مجلس الوزراء، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، ببذل المزيد من الجهد، لنواصل مسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مدبولي: حققنا الكثير للارتقاء بالخدمات.. ولدينا حلم بصنع مستقبل أفضل لشعبنا

وشدد على أن أبناء مصر المخلصين هم أغلى ما تملك مصر، وأن الحكومة بالتعاون بين كافة جهات الجهاز الإداري للدولة حققت الكثير للارتقاء بالخدمات العامة، مضيفاً: «لكن ما زال لدينا حلم بأن نصنع معا مستقبلا أفضل لبلدنا وشعبنا».