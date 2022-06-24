آية عبد الرؤوف: سعيدة بالتعاون مع فادي حداد في «أجمل فرحة»

أعربت الفنانة آية عبد الرؤوف عن سعادتها البالغة للتعاون لأول مرة مع المخرج فادي حداد في أغنيتها الجديدة «أجمل فرحة» التي طُرحت منذ قليل عبر قناة شركتها على يوتيوب.

أغنية «أجمل فرحة» كلمات حسام سعيد وتوزيع محمد شفيق

أغنية «أجمل فرحة» باللهجة المصرية، ومن كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع محمد شفيق.

أغنية «أجمل فرحة» باللهجة المصرية

وتقول كلمات الأغنية

أنا الليلة في إيديا حبيبي وبقيتلوا

دا حلم عشانه ياما تعبت واستنيت

خلاص الدنيا ضحكتلي وضحكتلوا

ومع بعض الليلة دي مروحين على البيت

ودي أجمل فرحة في الدنيا يا رب تدوم

وأجمل ليلة في حياتي وأجمل يوم

لا والبدلة هتاكل من عليه حتة

مشوفتش زيه ولا في حد يشبه ليه

جمال الدنيا في جماله يدوب نقطة

يا بخت عنيا ويا بختي بجد أنا بيه

أغنية «أجمل فرحة» تم تصويرها في بيروت

أغنية «أجمل فرحة» تم تصويرها قبل أسابيع في لبنان، وظهرت بقالب غنائي رومانسي إيقاعي يتناسب مع أجواء الصيف ومناسبات الأفراح.

وقالت آية لـ«الوطن»، إنها أحبت في الأغنية تقديم أجمل اللحظات التي تعيشها آية فتاة وهي سعيدة بلحظات الحب والزواج، وأشادت بما قدمه لها المخرج فادي حداد.

كما قدمت آية الشكر للمخرج فادي حداد على ما فعله معها خلال التصوير من توجيهات جعلت الأغنية تخرج في أفضل صورة.