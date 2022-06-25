بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بعد قليل جلسة محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

سماع مرافعة الدفاع اليوم

وخلال الجلسة الماضية، أجلت هيئة المحكمة، الجلسة لليوم السبت، لسماع مرافعة الدفاع، وذلك بعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة.

وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، ووجهت النيابة العامة لهم عدة تهم، كان من بينها تهمة: تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

النيابة تستمع لأقوال الشهود

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود، وأقامت دليلها على المتهمين من شهادة 13 شاهدا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه.

وأقرّ المتهمان اللذان توسطا في الرشوة، أمام النيابة العامة بالواقعة، وتمّ فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.