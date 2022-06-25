سعاد ماسي تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد «ارسملي بلاد»

أطلقت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، أجدد أعمالها الغنائية «ارسملي بلاد» على طريقة الفيديو كليب، عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتمهد سعاد ماسي، عبر العمل الجديد، لإطلاق ألبومها الغنائي المنتظر «سيكوانا Sequana»، الذي يضم في جعبته 11 أغنية، والمقرر ظهوره للنور رسميا 14 أكتوبر، مرفق بجولة حفلات عالمية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم العربي.

قصة أغنية سعاد ماسي الجديدة

وتجسد سعاد ماسي، خلال كلمات «ارسملي بلاد» معاناة المنفى والهروب من الوطن عبر مأساة هروب سكان كابول للطائرات عند عودة طالبان لغزو البلاد، كما تحمل الأغنية كناية عن ذكريات ماسي المفقودة عن طفولتها ونشأتها بلادها الجزائر.

وتعد «ارسملي بلاد» أولى بشائر الألبوم العاشر في مسيرة سعاد ماسي، والذي يعقب النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير «أمنية»، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، والتي تكافئ أهمية جوائز الجرامي الأمريكية العالمية.

وتثبت سعاد ماسي كونها فنانة عربية تخطت مصاف العالمية بعد ترشحها لجائزتين عالميتين عن نفس الألبوم، فقبل اقتناصها لهذه الجائزة الهولندية العريقة، تم اختيارها لنيل جائزة أفضل ألبوم لعام 2020 في جوائز Songlines البريطانية وتكريمها كأفضل فنانة في أفريقيا.

تفاصيل ألبوم سعاد ماسي

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد" سيكوانا" وجبة موسيقية متنوعة المذاقات بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت.