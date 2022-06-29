أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بالدور الرائد لكلية التربية النوعية بمختلف أقسامها في رفع قيم الذوق العام والحس الجمالي والفني لدى أفراد المجتمع بما يهدف إلى خدمة وتطوير وتنمية المجتمع وتعظيم الاستفادة من تلك القيم الجمالية وفق أسس علمية وبحثية وهو ما يقوم به قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية على أفضل نحو من خلال العمل على رفع قيم التذوق الملبسي والوظيفي لدى الأفراد المنتسبين للجامعة وتهيئ المناخ المناسب لهم لتمكنهم من أدائهم للأعمال المتنوعة بصورة متميزة.

جاء ذلك في تصريح له عقب استقبالة لأعضاء هيئة تدريس قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية برئاسة الدكتورة ياسمين الكحكي، والوفد المرافق لها والذي ضم الدكتورة هند اليداك، والدكتورة أسماء علي، والدكتورة زينب عبدالحافظ، والدكتورة منة الله إسماعيل، وذلك لتسليمه رسالة ماجستير تخصص ملابس ونسيج الاقتصاد المنزلي بعنوان «إعادة هيكلة منظومة ملابس هيئة التمريض وأطباء مستشفى جامعة أسيوط»، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

منظومة هيكلة ملابس التمريض والأطباء

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكحكى أن الرسالة تناقش إعادة هيكلة الملابس الخاصة بمنظومة ملابس هيئة التمريض وأطباء مستشفى جامعة أسيوط والتي تشمل «بالطو الأطباء وبدل هيئة التمريض والمسعفين بالمستشفيات الجامعية والتي تم معالجتها لتحقق العنصر الجمالي والوظيفي لتلك الفئات أثناء ممارستهم أعمالهم حيث يهدف العنصر الجمالي إلى رفع قيمة التذوق الملبسي لهم، فضلا عن تحقيق العنصر الوظيفي ليكون ملائما لبيئة العمل وأداء أعمالهم على نحو أفضل.

مقترح لإعادة هيكلة الملابس الخاصة بالعاملين

كما أشارت الدكتورة ياسمين الكحكي إلى أنه تم أيضا تقديم مقترح لإعادة هيكلة الملابس الخاصة بالعاملين بالمطعم المركزي بالجامعة «الشيفات والطهاه» ومعالجتها أيضا من الناحية الجمالية والوظيفية والمقترحات اللونية كي يظهروا بالمظهر اللائق أثناء أدائهم أعمالهم كما تم تصميمها من الخامات المضادة للبقع والاتساخ.