خالد عبدالغفار: لدينا 40 جامعة خاصة وأهلية و3 تكنولوجية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ظل توجه ودعم الجامعات الخاصة والأهلية كان هناك 26 جامعة خاصة وأهلية، وأصبحت حاليا 40 جامعة، لافتًا إلى أنهم يستعدون لإجراء دراسة لتقديمها للمستثمرين بشأن قطع الأراضي المتوفرة في المحافظات لإقامة جامعات في الأقاليم، حسب احتياجات كل إقليم.

دور القطاع الخاص في مجال التعليم العالي

وأضاف «عبدالغفار» خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طرح الدراسة قريبا، حتى يتاح للقطاع الخاص أن يدعم أكثر بمجال بالتعليم العالي والبحث العلمي».

315 كلية

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «الجامعات الخاصة التي زادت عددها من 26 لـ40 جامعة خاصة وأهلية، وزاد عدد الكليات وتضاعف من حوالي 132 كلية لأكثر من 315 كلية، وتمت إضافة لمنظومة التعليم الحكومي والتكنولوجي منظومة الجامعات التكنولوجية، وهي منظومة مستحدثة كانت لها علاقة بقطاع الصناعة والتنمية، وخصوصا وأنها تنشأ في أماكن متعلقة بالمناطق الصناعية، وبالفعل هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت العمل منذ عامين وفي الطريق 6 جامعات تكنولوجيا سيتم إضافتها بالأوقات القادمة حتى يتاح لنا أن توسع بهذا النوع من أنواع التعليم الذي يُعنى بشكل كبير بالتطبيقات العملية للطالب وتأهيله لسوق العمل».