نقيب الزراعيين: افتتاح أكبر مشروع صوب في مصر ببني سويف قريبا

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة المصرية كانت تعاني من أزمات عديدة في نقص الخبز منذ عام 2008، حتى قبل مجيئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتبه لهذه الأزمات مبكرًا، ووجه بزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح، من أجل التصدي لأزمات الخبز، في ظل الزيادة السريعة في عدد السكان، مشيدًا في الوقت ذاته، بالمشروعات القومية التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مشروعات الطرق، إذ ذكر أنه لولا طريق الضبعة، لم يكن ممكنًا الوصول للأراضي الجديدة القابلة للاستصلاح.

الصوب الزراعية من أفضل طرق تكيف التربة مع التغيرات المناخية

أضاف «خليفة»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه سيجر قريبًا، افتتاح أكبر مشروع صوب زراعية في محافظة بنى سويف، مؤكدًا أهمية هذا المشروع، إذ أن الصوب الزراعية، من أفضل طرق تكيف التربة مع التغيرات المناخية، إذ يجر إنتاج الخضراوات والفاكهة، في درجات حرارة عالية في فصل الصيف، وفي البرودة الشديدة في الشتاء، موضحًا أننا في القريب العاجل، قد نرى أن طريقة الزراعة وإنتاج الغذاء، سيختلف بسبب التغيرات المناخية.

طريقة الزراعة وإنتاج الغذاء سيختلف بسبب التغيرات المناخية

أشار نقيب الزراعيين، إلى أنه بالرغم من إقدام عدد من الدول على قطع الغابات والتصحر، فإن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي تتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، فضلًا عن أن الدولة المصرية، تستضيف 6 ملايين شخص من الدول الأشقاء، وهؤلاء الأشخاص يحصلون على نفس حقوق المصريين سواء من طعام أو شراب أو خدمات، مشيدًا في الوقت ذاته، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الزراعي، إذ يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وهو ما انعكس على المشروعات التي تتم في الوقت الحالي والتطورات الكثيرة في الملف.