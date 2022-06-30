مديرة أعمال ريكي مارتن تقاضيه.. وتطلب تعويض 3 ملايين دولار

رفعت «ريبيكا دراكر»، مديرة أعمال المغني العالمي ريكي مارتن السابقة، دعوى قضائية ضده تطالب فيها بـ 3 ملايين دولار من العمولات غير المدفوعة، وذلك عن إدارة أعماله في فترتين منفصلتين من 2014 إلى 2018 ومرة أخرى من 2020 إلى 2022، لافتة إلى أن حياته الشخصية والمهنية كانت في اضطراب مطلق»، على حد تعبيرها.

وجاء في الدعوى التي قدمتها مديرة أعمال ريكي مارتن السابقة إلى محكمة المقاطعة المركزية في لوس أنجلوس، أنها قدمت له خدمات لا تقدر بثمن بصفتها مديرة أعماله وكبيرة مستشاريه، والتي تتضمن تسجيل العقود، والجولات وصفقات الرعاية، وغيرها من المساعي المهنية، وتستشهد بجولته في أمريكا الشمالية مع إنريكي إجليسياس، التي حققت 19 مليون دولار.

تقول الشكوى المكونة من 15 صفحة: «بوجود ريبيكا، جنى مارتن ملايين الدولارات، وبالتالي فهو مدين لريبيكا بعمولات كبيرة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مديرة أعمال ريكي مارتن: أنقذته من إنهاء حياته المهنية

تشير الوثيقة أيضًا إلى حادثة يُزعم أنها وقعت في سبتمبر 2020، حيث تقول «دراكر» إن مارتن تعرض للتهديد «بادعاء قد ينهي حياته المهنية، ولكن بفضل توجيهاتها كان قادرًا على الخروج سالماً والمضي قدمًا في نهوضه المهني»، وتحدد الشكوى إنهاء علاقتهما التجارية «قسريا»، حيث زعمت أن مارتن تلاعب بها وكذب عليها بانتظام، مما أدى في النهاية إلى استقالتها في أبريل من هذا العام، كما تقول إن المطرب هددها بالتزام الصمت عبر التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، وهو ما رفضته تماما.

وطالبت ريبيكا دراكر بإجراء محاكمة بواسطة هيئة محلفين في جميع القضايا وأسباب الدعوى، وتعويض بمبلغ 3 ملايين دولار وتعويضات عقابية في قضيتها ضد المغني.

ألبوم غنائي ومسلسل.. مشاريع جديدة لريكي مارتن

وعلى الجانب الأخر، يستعد المغني ريكي مارتن لإصدار ألبوم بعنوان «Play»، وهو يعتبر استكمال لألبوم «Pausa» الذي أصدره في 2020، وذلك بالإضافة إلى عدد من المشروعات منها المشاركة في المسلسل الكوميدي «Mrs. American Pie»