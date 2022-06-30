ابنة روبن ويليامز تخوض أولى تجاربها الإخراجية بـ«Lisa Frankenstein»

تخوض زيلدا ويليامز الابنة الوحيدة للنجم الأمريكي الراحل روبن ويليامز أولى تجاربها الإخراجية، عبر فيلم بعنوان «Lady Frankenstein»، وهو من بطولة كاثرين نيوتن وكول سبروس، ويتولى كتابة السيناريو، الحائز على جائزة الأوسكار ديابلو كودي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الصيف الحالي، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

تدور أحداث فيلم «Lisa Frankenstein» في عام 1989، حول طالبة ثانوية لا تحظى بشعبية، تعيد عرض جثة من العصر الفيكتوري أثناء عاصفة رعدية، وتبدأ في إعادة بنائها في جراجها، ليصبح الرجل الذي تحلم به، وهي مستوحاة من قصة فرانكشتاين الأصلية التي كتبها ماري شيلي.

زيلدا ويليامز تكشف تفاصيل فيلم «Lisa Frankenstein»

وقالت زيليدا ويليامز، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «سمحت لي هوليوود أخيرا بالعمل على نص أكثر من رائع، وهو من أفضل الأعمال التي قرأتها على الإطلاق، ولهذا سأكون ممتنة إلى الأبد»، وعبرت عن سعادتها لاختيارها لإخراج أول أفلامها الروائية الطويلة: «كان لدي 3 مشاريع قبل (Lisa Frankenstein) بسبب كونها مشاريعي الأولى، وكان الأمر محبطا على أقل تقدير، ولكن حقيقة أن هذا الفيلم نجا وازدهر ليكون أول هدية لي».

وأضافت: «هذا الفيلم من الثمانينيات من القرن الماضي ويتضمن زومبي، أنه ليس واقعًا ولا يدعي أنه كذلك، الممثلون ليسوا مراهقين ولكنهم يلعبون دور مراهقين لأن هكذا كانت الأفلام المفضلة لدي في الثمانينيات».

زيليدا ويليامز عن أولى تجاربها الإخراجية: أول هدية لي

وفي حوار سابق، تحدثت المخرجة الشابة عن كيف ساعدت نصيحة والدها في توجيه حياتها المهنية: «أعتقد أن مفهوم الأنا قد استحوذ على الكثير من الأشخاص في صناعتنا، إذ يعتقدون أن ما يقدمونه يجب أن يكون شيئًا خاصًا لهم، وبصدق أنت لست جمهورك، لذا فإن كل ذلك الوعي بالذات يعيقك في الواقع».