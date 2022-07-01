وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الأسترالية التعاون الثنائي في مجال التنوع البيولوجي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع تانيا بليبرسك وزيرة البيئة الأسترالية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة، الذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار «أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا»، حيث بحثتا سبل التعاون الثنائي في موضوعات صون التنوع البيولوجي في ظل التكيف مع آثار تغير المناخ، وإدارة المياه، وتكنولوجيا إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى دعم أجندة العمل المناخي من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.

جهود مصر في الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ المقبل

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء بعض جهود مصر في الاستعداد لرئاسة المؤتمر المناخ المقبل COP27، من خلال اللجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي تسعى مصر لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ يعمل على صياغة التعهدات التي أطلقت في جلاسكو، ودفع مسار العمل المناخي بشكل متوازن، وتحقيق تقدم في التخفيف والتكيف وصياغة آليات تفعيل برنامج سانديجو للخسائر والأضرار، مضيفة أن مصر كانت حريصة في الوقت ذاته على استكمال خطواتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وقامت بتحديث استراتيجية مساهماتها الوطنية المنتظر إعلانها قريبا، وإصدار حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء في المجالات ذات الأولوية تتعلق بالتخفيف والتكيف وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وزيرة البيئة الأسترالية: التوسع في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

ومن جانبها، أشارت وزيرة البيئة الأسترالية إلى اهتمام بلادها بالتوسع في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واتباع نهج الاقتصاد الدوار خاصة في منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات انتاج بدائل البلاستيك والاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواد قابلة للتحلل، حيث تعمل الجامعات الوطنية الأسترالية على تطوير تلك التكنولوجيات، وتتطلع أستراليا لتبادل معرفتها وخبرتها في هذا الشأن مع الدول الأخرى للتصدي لتحدي التلوث البلاستيكي، وقد عرضت وزيرة البيئة المصرية فرصة تبادل الأفكار والخبرات بين البلدين خاصة وأن مصر تعمل على مشروع لإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن المشروعات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما لفتت وزيرة البيئة الأسترالية إلى اهتمام بلادها برفع الطموح في العمل المناخي وخاصة التكيف وعلاقته لصون التنوع البيولوجي، وإمكانية التعاون مع مصر في هذا المجال بالتطبيق على صون العاب المرجانية التي تعد أحد أهم التنوعات البيولوجية في مصر، حيث اكدت وزيرة البيئة المصرية على أهمية الشعاب المرجانية كأحد أسباب تأخر تأثر البحر الأحمر بتغير المناخ، مما يجعل صونها أهمية كبرى لمصر.

ياسمين فؤاد: تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي تعمل عليها مصر في مسارها لصون التنوع البيولوجي، ومنها تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية بما يحقق استدامتها ويعزز نشر المعرفة حول الطبيعة من خلال إشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات بها، صون المحميات البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال أنشطة السياحة البيئية، خاصة وان مصر تعمل حاليا من خلال حملة قومية ECO EGYPT على الترويج للسياحة البيئية في 13 منطقة في الجمهورية لتعزيز الاستفادة منها ودمج المجتمع المحلي، بالإضافة إلى سعي مصر لإعلان محميات جديدة وإمكانية التعاون مع الجانب الأسترالي في توفير الادلة الإرشادية اللازمة والدعم الفني في هذا الشأن، واتفق الجانبان على تنفيذ بعثة تقنية لعدد من صغار البيولوجيين لتبادل المعرفة والخبرات، في إطار حرص مصر على بناء أجيال جديدة من المتخصصين تستكمل مسيرة العمل في صون التنوع البيولوجي.

كما بحثت الوزيرتان التعاون في مجال إدارة المياه وتكنولوجياتها، وأشارت الوزيرة الأسترالية لاهتمام بلدها لاستكمال التعاون المشترك في يوم المياه الذي سينظم ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، والتعاون في المبادرة التي ستطلقها أستراليا حول التكيف والمواجهة في مجال المياه، وأيضا في المبادرات الأخرى التي تنفذها والمتعلقة بالطاقة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والتنوع البيولوجي والزراعة والمدن المستدامة ضمن الأيام الموضوعية الأخرى، ودعتهم وزيرة البيئة المصرية للمشاركة في المبادرة التي ستطلقها مصر خلال يوم التنوع البيولوجي حول صحة النظام البيئى للبيئة البحرية.