مصرع شاب وطفل غرقاً في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقى شاب مصرعه غرقاً بترعة «الحاجر»، أمام محطة وقود «الحدين»، في قرية «دست الأشراف»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بغرق شاب في ترعة «الحاجر»

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة قرية دست الاشراف التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة " يوسف سميرمحمد اسماعيل مطر 17 سنة مقيم قرية الحدين، حيث لقي مصرعه اثناء الاستحمام، تم استخراج الجثة بمعرفه الحماية المدنية، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل غرقاً وإصابة آخر في شاطئ إدكو

وفي وقت سابق اليوم السبت، لقى شاب مصرعه غرقاً بينما أصيب آخر، أثناء استحمامهما بشاطئ مدينة إدكو بالبحيرة، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إدكو العام، ويجرى تقديم الإسعافات الطبية للمصاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة طفل، إثر غرقه بشاطئ إدكو، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والغطاسين لانتشال جثته.

وجرى انتشال جثة لطفل يُدعى «أمير تامر شوقي»، 12 سنة، مقيم بمدينة إدكو، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات بشأن الحادث.