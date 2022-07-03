بالقانون.. 100 ألف جنيه عقوبة الهاكينج والسجن للهاكر

يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات اختراق لصفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبح لديهم رغبة ملحة في معرفة ما هي عقوبة كل من يقوم بعملية الاختراق أو التهكير أو الاعتداء على صفحاتهم الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاحتماعي.

وترصد «الوطن» عقوبة التعدي على الحسابات الخاصة بالغير، أو ما يُطلق عليه «الهاكينج»، وذلك وافقا لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

نص القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية" في المادة (18) منه التي تختص بجرائم الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالعقوبات الواجب تنفيذها على كل من يقوم بعملية اختراق أو تهكير.

عقوبة الهاكنج: الحبس والغرامة

وبحسب المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقع هذه العقوبة على كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وأضاف القانون أنه إذا وقعت هذه الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من العقوبات في مختلف الجرائم الالكترونية، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ويعتبر أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة.