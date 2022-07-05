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محمود مسلم

«القومي لأسر الشهداء» يُهنئ الرئيس بعيد الأضحى: أمنياتنا بدوام التقدم

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الوطن
12:05 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تقدم وازدهار

وأعرب أمين عام المجلس، خلال برقيته عن خالص أمنياته لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن ينعم الوطن بدوام التقدم والازدهار، وأن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

برقيات تهنئة

كما بعث أمين عام المجلس، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والوزراء والمحافظين.

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