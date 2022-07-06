أول تعليق من فريد الديب بعد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف: سأدافع عنه دون أتعاب

أعلن المحامي فريد الديب، قبوله رسميا الدفاع عن محمد عادل، المُدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، في حادث المنصورة الشهير، بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم، بالإعدام شنقا على القاتل، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

الديب: سأكتب النقض على حكم الإعدام خلال 60 يوما

وقال الديب لـ«الوطن» بعد صدور الحكم اليوم: «بلغني أنّه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يوما لكتابة النقض في الحكم، وسأكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله».

وعن أتعابه في القضية، أوضح فريد الديب أنّه لن يتقاضي أتعابا نظير الترافع عن محمد عادل، متابعاً: «لن أتقاضي أي أتعاب قولا واحدا، ولا جنيه واحد».

فريد الديب: مصريون مقيمون في اليونان طلبوا مني الدفاع عن القاتل

وأشار الديب إلى أنّ بعض المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه خلال الفترة الماضية، وطلبوا تكليفه بالترافع عن المتهم، معقّبا: «قلت لهم موافق، لكن لن أتقاضى أتعاب».

يذكر أنّ حكم الإعدام شنقا صدر اليوم من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة مع بداية اليوم، قبل نظر القضية، وانتشرت قوات الأمن المركزى بمحيط القاعة، قبل النطق بالحكم، كما وصلت أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محيط المحكمة لسماع الحكم.