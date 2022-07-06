إيمي سلطان عن مدرسة الرقص: هدفنا تعليم الستات ومنحهن شهادة دولية

قالت الراقصة إيمي سلطان، إن معهد تقسيم، يعتبر بمثابة أول مدرسة في مصر يتم اعتمادها من منظمة اليونسكو العالمية؛ بهدف تعليم الرقص المصري، وذلك ضمن مشروع ثقافي كبير يتضمن تصنيف الرقص المصري ضمن التراث الشعبي غير المادي بـ اليونسكو، وذلك خلال تصريحاتها لـ «تليفزيون الوطن».

مدرسة تقسيم لتعليم الرقص بدعم من منظمة اليونسكو

وعن مدرسة تعليم الرقص، قالت إيمي سلطان: «خطوة كبيرة قمنا بها من خلال تأسيس هذا المعهد والحصول على شهادة من اليونسكو، ومعتمدين من المجلس الدولي للرقص مع اليونسكو، والذي يضم كل أنواع الرقص في العالم ومن ضمنهم الباليه والجاز والرقص المعاصر، وبالتالي كل أنواع الرقص الموجود في العالم مدرج ضمن المجلس الدولي للرقص فيما عدا الرقص المصري».

إيمي سلطان: الرقص المصري لم يكن مدرجًا ضمن المجلس الدولي للرقص

وأضافت إيمي سلطان: الرقص المصري لم يكن ضمن الفنون المدرجة في المجلس الدولي للرقص، ومع إنشاء معهد تقسيم أصبحنا داخل هذا المجلس، وهذا المعهد أصبح مصرحا له منح شهادات للطلاب، وذلك بعد استكمال عدد ساعات معينة من الدراسة، ومع التخرج يتم منحهم شهادة معتمدة من المجلس الدولي للرقص من اليونسكو.

وأشارت إلى أن معهد الرقص مفتوح أمام السيدات «من أي سن ممكن يقدموا عندنا أطفال وستات وكبار في السن، عندنا كل الأعمار بيقدموا عشان يتعلموا الرقص، كل الناس في مصر والستات بترقص، بنعلمهم بقى بطريقة أكاديمية بالتاريخ المتعلق به والرقص شكله عامل إزاي؟، مش بس في القاهرة لكن في السواحل والمحافظات والصعيد والدلتا، كل مدينة لها شكل الخطوات بتاعتها والمزيكا بتاعتها واحنا بنعلًم كل ده هنا».