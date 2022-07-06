«الصحة» تؤكد استقرار حالة الحجاج المحتجزين في المستشفيات السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ12 ألفا و283 مترددا على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى مساء أمس، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، التي تحتاج متابعة دورية، بين كشف وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى خروج أربع حالات مرضية من المستشفيات السعودية، بعد تلقيهم العلاج والتعافي، فيما تم تحويل حالة مرضية واحدة للمستشفيات، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات، إلى 5 حالات حتى مساء أمس.

متابعة دورية لحجاج يتلقون جلسات غسيل كلوي

وأوضح «عبدالغفار»، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

وجدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت «قنديل» إلى أن البعثة الطبية للحج تتابع المرور على الحجاج المصريين في غرف إقامتهم بالفنادق لليوم الثاني علي التوالي، وتسليمهم حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى الأدوية التي قد يحتاجها الحجاج خلال أيام التواجد في المشاعر المقدسة.

فرق البعثة الطبية

وأضاف أن فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح عمرو قنديل أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 3624 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 3402 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و222 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 23 ألف 772 حاجًا.

وقال «قنديل»، إن غرفة طوارئ البعثة، استقبلت 210 مكالمات من الحجاج، تنوعت ما بين طلب المشورة الطبية، وطلب المساعدة لحالات طارئة بغرف الإقامة، والاستفسار عن الخدمات التي تقدمها البعثة الطبية، وبعضها لتقديم الشكر لأعضاء البعثة.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091